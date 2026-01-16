От х:

Община Хасково обяви конкурс за началник на отдел „Контрол по ЗУТ“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора примобилност на държавни служители се

                              ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел „Контрол по ЗУТ“ в Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

2. Специалност, по която да е придобито образованието – Технически науки

3. Години професионален опит: 3 години или придобит минимален ранг минимален ранг: III младши, длъжностно ниво съгласно КДА – 7, ръководно ниво 7Б

4. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител

5. Минимален размер на основната работна заплата: 620.20 евро

 /Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

            7. Начин на провеждане на конкурса:

      – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрация

      – интервю

9. Документи за кандидатстване:

1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

2.Декларация по 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от участника в конкурсната процедура

3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4.Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит и/или ранг /при наличие на такива /

10. Място и срок на подаване на документи:

  • документи се подават лично или чрез пълномощник в стая № 309 при мл. експерт „Човешки ресурси“ в Община Хасково, тел. 038/603489/321 или по електронен път на e-mail hr@haskovo.bg като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл се подписват от кандидата с електронен подпис.
  •  срок за подаване на документите – всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса
  • При подаване на заявленията за участие в конкурса кандидатите ще бъдат уведомявани от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

11. Кратко описание на длъжността:

• Извършва на място проверки, съставя констативни протоколи и/или схеми, необходими за преценка за разрешаване или установяване на законност на строежите.

•  Присъства при откриване на строителни площадки.

•  Извършва проверки за установяване на незаконно строителство и незаконно ползване на строежите, изготвя съответните констативни актове по ЗУТ, актове по ЗАНН и други актове за нарушения.

•   Подготвя проекто-заповеди за строежите от IV, V и VI категория по чл.223 от ЗУТ за спиране на изпълнението на незаконни строежи, съгласно чл.225, ал.2 и в нарушения  на чл.224а, ал.1 от  ЗУТ,  както  и  за  забрана  ползването  на незаконосъобразно въведени в експлоатация строежи съгласно чл.178 от ЗУТ.

•  Подпомага организирането на принудителното изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи и поставяеми обекти.

•  Съгласува наказателни постановления, съгласно чл.239, ал 1, т.6 от ЗУТ.

• Подготвя проекто-разрешения за поставяне или откази за поставяне на обекти свързани с изпълнението на организацията и/или технологията на изпълнение на строителството.

•  Участва в комисии и съставя констативни протоколи по чл.195 и чл. 196 от ЗУТ.

•  Съгласува проекто-заповеди по чл. 195 от ЗУТ.

•  Извършва проверки при незаконно поставени преместваемите обекти и РИЕ, изготвя съответните констативни актове и протоколи по ЗУТ.

•  Съгласува проекто-заповеди за премахване на незаконно поставени преместваемите обекти и РИЕ .

•  Контролира изготвянето и съхранението на регистър на:

  • издадените актове по чл.57а, ал.2 и заповедите за премахване по чл.57а, ал.3 за преместваемите обекти;
  • издадените актове и заповедите за забрана ползване по чл.178, ал.6 за строежите от четвърта и пета категория;
  • издадените актове по чл.224а, ал.2 и ал.5 за спиране на строителството и заповедите за спиране по чл.224а, ал.1 и ал.5 за строежите от четвърта, пета и шеста категория;
  • издадените актове по чл.225а, ал.2 за премахване на незаконни строежи и заповедите за премахване по чл.225а, ал.1 за строежите от четвърта, пета и шеста категория;
  • издадените актове по ЗАНН и последващите наказателни постановления

•     Изготвя удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ, участва в комисии на Община Хасково.

•     Изготвя   кореспонденцията   до   физически,   юридически   лица,   органи   на изпълнителната и съдебна власт.

12.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

 – Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, партер – табло за съобщения и на интернет страницата на Община Хасково –   www.haskovo.bg.

Източник: Haskovo.NET

