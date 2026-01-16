Тържествено честване на 148 г. от Освобождението на Хасково от османско владичество

На 19 януари 2026 г. точно в 12:00 часа с камбанен звън от всички православни църкви в града, Хасково ще отбележи 148 години от Освобождението си от османско владичество, съобщиха от общинската администрация.

Веднага след като камбаните на християнските храмове възвестяват годишнината от раждането на свободата, ще започне тържественият ритуал пред Паметника-морена на бул. „България“, до църквата „Успение на Пресвета Богородица“. Официални лица, военнослужещи, духовници и граждани ще положат венци и цветя на признателност пред загиналите за Освобождението на Хасково. В празничното честване ще участват ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“.

Община Хасково и Военно формирование Хасково канят всички жители и гости на града заедно да отбележим празничния 19 януари.