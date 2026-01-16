От х:

БАБХ иззе 440 кг млечни продукти без документи от кола

440 кг млечни продукти са иззети при проверка на лек автомобил, влизащ в страната през ГКПП „Капитан Андреево“. Стоката е конфискувана от инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните, съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

На 14 януари на пункта е проверен лек автомобил с българска регистрация. В хода на проверката е установено, че в превозното средство се транспортират млечни продукти без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. Съставен е протокол за изземване.

По-рано тази седмица на пункта е проверен и автобус с турска регистрация. При проверката е установено превозване на 400 кг овча лой без необходимите документи. Издаден е протокол за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

Списък с продуктите, които са разрешени за въвеждане с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България.

Внос на продукти от животински произход в ЕС.

Източник: Haskovo.NET

