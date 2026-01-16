Линейка блъсна 10-годишно момиче на пешеходна пътека

Пешеходка на 10 години е пострадала при инцидент в Хасково, съобщават от МВР.

В четвъртък в 19:08 часа при транспортиране на пострадал на завой от улица „Стара планина“ към булевард „Съединение“, 54-годишен с линейка е отнел предимството на пешеходна пътека и е реализирал произшествие с пресичаща пешеходка на 10 години.

Пострадалото момиче е без травми, прегледано и освободено за домашно лечение. Пробите на водача са отрицателни.

Бързо производство е заведено в управлението в Харманли. То е срещу 41-годишен водач на товарен „Мерцедес“, спрян за проверка от униформените. Служителите са тествали мъжа от Хасково с техническо средство, което е показало употреба на метамфетамин. Водачът е отказал кръвна проба и е задържан до 24 часа.