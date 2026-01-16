От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

3 °C

Линейка блъсна 10-годишно момиче на пешеходна пътека

Пешеходка на 10 години е пострадала при инцидент в Хасково, съобщават от МВР.

В четвъртък в 19:08 часа при транспортиране на  пострадал на завой от улица „Стара планина“ към булевард „Съединение“, 54-годишен с линейка е отнел предимството на пешеходна пътека и е реализирал произшествие с пресичаща пешеходка на 10 години.

Пострадалото момиче е без травми, прегледано и освободено за домашно лечение. Пробите на водача са отрицателни.   

Бързо производство е заведено в управлението в Харманли. То е срещу 41-годишен водач на товарен „Мерцедес“, спрян за проверка от униформените. Служителите са тествали мъжа от Хасково с техническо средство, което е показало употреба на метамфетамин. Водачът е отказал кръвна проба и е задържан до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
4-та нова линейка пристигна в Центъра за спешна медицинска помощ в Хасково
4-та нова линейка пристигна в Центъра за спешна медицинска помощ в Хасково

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

8640 яйца и 400 кг пилешко месо без документи са задържани в товарен автомобил
8640 яйца и 400 кг пилешко месо без документи са задържани в товарен автомобил
преди 5 минути
Община Хасково обяви конкурс за началник на отдел „Контрол по ЗУТ“
Община Хасково обяви конкурс за началник на отдел „Контрол по ЗУТ“
преди 15 минути
Тържествено честване на 148 г. от Освобождението на Хасково от османско владичество
Тържествено честване на 148 г. от Освобождението на Хасково от османско владичество
преди 37 минути
БАБХ иззе 440 кг млечни продукти без документи от кола
БАБХ иззе 440 кг млечни продукти без документи от кола
преди 1 час
Ново застудяване в петък, с облаци и дъжд
Ново застудяване в петък, с облаци и дъжд
преди 2 часа
Наградиха победителите в Четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ 2025
Наградиха победителите в Четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ 2025
преди 18 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – K.LINA x БРАТЯ АРГИРОВИ - ЗАМИРИСВА НА МОРЕ

Случаен виц

Ново застудяване в петък, с облаци и дъжд
БАБХ иззе 440 кг млечни продукти без документи от кола

Успехът не е ключът към щастието - щастието е ключ към успеха. Когато правим това, което обичаме, със сигурност ще успеем. - Алберт Швайцер

Последни обяви

Случайна рецепта

Френски омлет с чесън и зелени подправки
Френски омлет с чесън и зелени подправки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини