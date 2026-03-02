Здравната каса с кампания да информира хасковлии за правата им за профилактични прегледи

Районната здравноосигурителна каса в Хасково стартира кампания, за да информира жителите на областния град за правата им за профилактични прегледи. В тази връзка е отворена приемна, в която служителите на РЗОК – Хасково ще информират местните жители за здравната профилактика.

Приемната ще работи през целия месец март – месеца на жената, в интервала от 8:30 до 17:00 часа в делнични дни. Акцентът е върху профилактиката на здравето, която е ключът към превенция на заболяванията.

„Използваме месец март, за да обърнем внимание на жените колко е важно да се погрижат за себе си, за своето здраве, защото жената е майка, възпитава деца, грижи се за много отговорни сфери на живота и ако тя самата не е здрава, няма да може да ги реализира пълноценно“, каза директорът на РЗОК – Хасково Ирина Колева. Тя поясни, че гражданите могат да се обръщат по всякакви здравни въпроси към служителите на Здравната каса.

Пациентите ще бъдат насочвани към прегледи, съобразени с възрастта им и според преценката на други рискови фактори. Направленията за допълващи дейности се издават по преценка на личния лекар.

Информационната инициатива в Хасково е част от националната кампания „НЗОК за теб“ на Националната здравноосигурителна каса.