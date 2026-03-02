От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Заловените с над 3 кг кокаин остават в ареста

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ постанови днес Хасковският окръжен съд за двамата обвиняеми, арестувани на 27 февруари с 3,190 кг кокаин. Турските граждани Мухаммед Йозтоп и Кадри Ашък са обвинени в съучастие за опит за трафик на кокаин от България в Турция. 

    Както вече писахме, шофьорът Мухаммед Йозтоп беше заловен с дрогата при опит да я пренесе незаконно в Турция с тир „Волво“ в петък по обяд. Той е признал вината си пред разследващите. Малко по-късно антимафиоти от ГД БОП заловиха Кадри Ашък. Прокуратурата смята, че той е предал трите пакета с кокаин на Йозтоп на паркинг на АМ „Марица“ край Любимец. Задържаният наркотик се оценява на близо 300 000 евро. 

    С оглед всички събрани към настоящия момент доказателства по досъдебното производство съдът счете, че може да се направи извод за наличие на обоснованото
    предположение, че задържаните са извършители на престъплението, за което са привлечени в качеството на обвиняеми. 

    Според съда спрямо двамата обвиняеми е налице и втората кумулативно предвидена в закона предпоставка, а именно – опасност от укриване или извършване на престъпление, тъй като и двамата задържани са обвинени в тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от десет до
    петнадесет години и „глоба“ в размер от сто хиляди до двеста хиляди лева.

    Обвиняемите са чужди граждани и въпреки, че единият от тях – Кадри Ашък има регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на страната ни, съдът счете, че съществува реална опасност задържаните да се опитат да избегнат наказателно преследване. Освен това не са представени доказателства, които да установяват трайна ангажираност и уседналост на обвиняемия Ашък на територията на Република България. Не се представят и доказателства за налични заболявания на същия.

    С оглед на изложеното съдът счете, че единствената адекватна мярка, която би осигурила присъствието на обвиняемите в досъдебната и съдебна фаза на производството, е мярката за неотклонение „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 10 март т.г. от 10:00 ч.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Заради дупка ограничиха участък за движение от бул. "България" в района на Зеленчуков пазар
    Заради дупка ограничиха участък за движение от бул. "България" в района на Зеленчуков пазар
    Близо 4 пъти се е увеличил трафикът на автомобили през Капитан Андреево
    Близо 4 пъти се е увеличил трафикът на автомобили през Капитан Андреево

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, по три вече се работи
    29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, по три вече се работи
    преди 5 часа
    Мъж скри метамфетамин в шапката си, велосипедист залепи плик с наркотик на ръката си
    Мъж скри метамфетамин в шапката си, велосипедист залепи плик с наркотик на ръката си
    преди 6 часа
    Заловиха петима пияни и дрогирани шофьори през уикенда, единият избягал от катастрофа
    Заловиха петима пияни и дрогирани шофьори през уикенда, единият избягал от катастрофа
    преди 6 часа
    Пияният шофьор от катастрофата на бул. „Раковски“ е бил с отнета книжка
    Пияният шофьор от катастрофата на бул. „Раковски“ е бил с отнета книжка
    преди 7 часа
    Слънце и облаци ще се редуват днес
    Слънце и облаци ще се редуват днес
    преди 9 часа
    Златен требъл за Божидар Саръбоюков
    Златен требъл за Божидар Саръбоюков
    преди 22 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – Разбиване на табуто ''бездетен'' - 2 част

    Случаен виц

    29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, по три вече се работи

    Слабите търсят сила. Силните търсят доказване. Умните търсят смисъл. Тъпите търсят кеф!

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кремсупа с нахут и цвекло
    Кремсупа с нахут и цвекло

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини