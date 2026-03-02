Заловените с над 3 кг кокаин остават в ареста

Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ постанови днес Хасковският окръжен съд за двамата обвиняеми, арестувани на 27 февруари с 3,190 кг кокаин. Турските граждани Мухаммед Йозтоп и Кадри Ашък са обвинени в съучастие за опит за трафик на кокаин от България в Турция.

Както вече писахме, шофьорът Мухаммед Йозтоп беше заловен с дрогата при опит да я пренесе незаконно в Турция с тир „Волво“ в петък по обяд. Той е признал вината си пред разследващите. Малко по-късно антимафиоти от ГД БОП заловиха Кадри Ашък. Прокуратурата смята, че той е предал трите пакета с кокаин на Йозтоп на паркинг на АМ „Марица“ край Любимец. Задържаният наркотик се оценява на близо 300 000 евро.

С оглед всички събрани към настоящия момент доказателства по досъдебното производство съдът счете, че може да се направи извод за наличие на обоснованото

предположение, че задържаните са извършители на престъплението, за което са привлечени в качеството на обвиняеми.

Според съда спрямо двамата обвиняеми е налице и втората кумулативно предвидена в закона предпоставка, а именно – опасност от укриване или извършване на престъпление, тъй като и двамата задържани са обвинени в тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от десет до

петнадесет години и „глоба“ в размер от сто хиляди до двеста хиляди лева.

Обвиняемите са чужди граждани и въпреки, че единият от тях – Кадри Ашък има регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на страната ни, съдът счете, че съществува реална опасност задържаните да се опитат да избегнат наказателно преследване. Освен това не са представени доказателства, които да установяват трайна ангажираност и уседналост на обвиняемия Ашък на територията на Република България. Не се представят и доказателства за налични заболявания на същия.

С оглед на изложеното съдът счете, че единствената адекватна мярка, която би осигурила присъствието на обвиняемите в досъдебната и съдебна фаза на производството, е мярката за неотклонение „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 10 март т.г. от 10:00 ч.