Кръгово движение и пасарелка ще решат проблема с опасното кръстовище до село Крепост, но не е ясно кога

Изграждане на кръгово движение и пасарелка за пешеходците на разклона за димитровградското село Крепост ще бъде дългосрочното разрешение на проблема с огромния трафик и опасността за пешеходците. Около това становище се обединиха представители на държавни институции, неправителствени организации и жители на село Крепост. За това обаче ще са необходими милиони като финансиране и години за проектиране и съгласуване между държавни институции. Към днешна дата няма никаква яснота кога може да бъде намерено генералното решение на проблема.

Краткосрочни решения могат да бъдат поставяне на стационарна камера, която да измерва скоростта и да обуздае недисциплинираните шофьори и преместване на автобусната спирка в посока Хасково извън главния път.

Досега на проблемния разклон са станали десетки транспортни произшествия и са загинали много хора. С началото на учебната година проблемът се изостря, защото учениците трябва да пресичат оживения път, за да стигнат до автобусната спирка за Хасково.

Съвместна проверка на терен извършиха заедно днес представители на Европейския център за транспортни политики, Агенция пътна инфраструктура и Държавната агенция по безопасност на движението.

Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики трафикът наистина е кошмарен, защото са регистрирани 20 000 преминавания на транспортни средства в рамките на едно денонощие.