Хорът на читалището в Крепост със златен медал от Международен фолклорен фестивал

    За пореден път Представителен фолклорен хор за изворен фолклор при НЧ „Селска пробуда – 1927“ село Крепост показа, че е най-добрият в България.

    Златните момичета от формацията спечелиха отново златните медали на 15-ия Международен фолклорен фестивал „Море от ритми“ в Балчик. След като на осми август хористките за пореден път станаха лауреати и в Копривщица, сега отново доказаха своята класа и то с четири млади дебютантки в състава. Ръководителят на групата Боряна Пенева предприе оправдан риск, с подмладяването на състава.

    Това е втора златна статуетка на ангелогласните певици от Крепост при второто им участие в надпреварата край морето. През 2019 г. при дебюта си там отново взеха първото място, под ръководството на учителката Недялка Колева.

    С бронзови медали се окичиха и танцьорите от ФТС „Омая“ в Крепост, в категорията автентични хора. Отлично се представи и младежкият танцов състав. Ръководените от младата и амбициозна хореографка Николинка Шереметова танцьори показаха отлична форма и се пребориха с голямата конкуренция, въпреки малкото време за подготовка.

    Трети в категория „обработени хора“ станаха съседите им от Димитровград – ТС „Тракия“ с ръководител Ирина Константинова.

    „Специални благодарности за ръководителите на съставите ни: Недялка Колева, Боряна Пенева и хореографът Николинка Шереметова, за труда и таланта, с който предават любовта си към фолклора на колективите си. Благодаря и на кмета на селото ни Димитрия Русева, която гори за фолклора и дава всичко от себе си, за успехите на читалището ни, на което заслужено е председател“, казаха от НЧ „Селска пробуда“ 

    Източник: Haskovo.NET

