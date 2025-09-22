От х:

Близки на 41-годишен от Димитровград дариха органите му за спасяване на двама души

Двама мъже получиха шанс за „нови“ бъбреци в УМБАЛ „Александровска“. 

Донорът е мъж на 41 години от Димитровград изпаднал в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив.

Бъбреците са трансплантирани до ранните часове тази нощ на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност в Александровска болница, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата на чакащи. Двата екипа, експлантирали и трансплантирали бъбреците, са ръководени от доц. Пламен Димитров.

Единият реципиент е на 57 г. от София и провежда хемодиализно лечение от 7 години. Другият е на 22 г. от Разград, на хемодиализа от една година. След интервенцията, пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ „Александровска“ изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Това е единадесетата бъбречна трансплантация, реализирана в лечебното заведение от началото на годината – 9 от трупен и две от жив донор.

Източник: Haskovo.NET

