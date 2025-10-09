От х:

Камбанарията на „Ямача“ ще свети в зелено в Европейския ден на донорството

На 11 октомври – Европейски ден на донорството и трансплантацията на органи Камбанарията в парк „Ямача“ ще бъде осветена в зелена светлина, съобщиха от Община Хасково.

За поредна година Община Хасково подкрепя кампанията на Съвета на Европа за отбелязване на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Съвместно с Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и още 27 общини, Хасково ще изрази своята подкрепа и съпричастност с донорите, техните семейства и трансплантираните пациенти. С този символичен жест се цели насочване на общественото внимание към каузата за донорството.

