Арестуваха хасковския бизнесмен, издирван за цигарената фабрика край Момково

Издирваният хасковския бизнесмен Стойчо Захариев Иванов за нелегалната цигарена фабрика край Момково е арестуван в болница в Хасково. Задържането му е станало преди два дни. От 13:30 часа днес ще се гледа мярката му за неотклонение в Районния съд в Свиленград.

За случая бяха задържани още четирима души, но те бяха освободени срещу парични гаранции. Николай Перчемлиев от Свиленград излезе срещу парична гаранция от 50 000 лева, жена му Росица Перчемлиева и баща му Димитър Перчемлиев – срещу 6000 лева, а пловдивчанинът Христо Мотов срещу 40 000 лева.

Росица и Димитър бяха арестувани на 9 юли, след установяване на голямо количество нелегални цигари в тир при Генерал Тошево и след откриване на нелегалната фабрика край Момково, укрита в кравеферма, като бяха открити 100 000 000 къса цигари.