Откриха 98 кг контрабанден тютюн за наргиле и 3000 цигари в автобус

98 кг контрабанден тютюн за наргиле и 3000 къса (150 кутии) цигари са открити при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция през ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 08.10.2025 г., около полунощ, на пункта пристига автобус с чужда регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували 10 пътници от Турция през България за Румъния. Всички те заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на забрани и ограничения при внос. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. При последвалия физически контрол митническите служители откриват в естествена кухина в багажното отделение 98 стъклени буркана, всеки с по 1 кг тютюн за наргиле, без български акцизен бандерол. В хода на проверката се установява, че акцизната стока е собственост на една от пътничките – румънска гражданка. При проверка на личния и багаж са открити и 3000 къса (150 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия са задържани. На румънската гражданка е съставен акт за установеното нарушение по Закона за митниците.