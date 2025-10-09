От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Откриха 98 кг контрабанден тютюн за наргиле и 3000 цигари в автобус

98 кг контрабанден тютюн за наргиле и 3000 къса (150 кутии) цигари са открити при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция през ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 08.10.2025 г., около полунощ, на пункта пристига автобус с чужда регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували 10 пътници от Турция през България за Румъния. Всички те заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на забрани и ограничения при внос. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. При последвалия физически контрол митническите служители откриват в естествена кухина в багажното отделение 98 стъклени буркана, всеки с по 1 кг тютюн за наргиле, без български акцизен бандерол. В хода на проверката се установява, че акцизната стока е собственост на една от пътничките – румънска гражданка. При проверка на личния и багаж са открити и 3000 къса (150 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия са задържани. На румънската гражданка е съставен акт за установеното нарушение по Закона за митниците.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Арестуваха хасковския бизнесмен, издирван за цигарената фабрика край Момково
Арестуваха хасковския бизнесмен, издирван за цигарената фабрика край Момково
преди 3 минути
Двама пострадаха при катастрофа до Зеленчуковия пазар в Хасково
Двама пострадаха при катастрофа до Зеленчуковия пазар в Хасково
преди 2 часа
Хванаха жена и 9 мъже за притежание и разпространение на дрога
Хванаха жена и 9 мъже за притежание и разпространение на дрога
преди 2 часа
Облачно, без валежи и малко слънце в края на деня
Облачно, без валежи и малко слънце в края на деня
преди 4 часа
Танц, който обединява – „Пролет пролети в Загоре“ оживява в сърцето на Димитровград
Танц, който обединява – „Пролет пролети в Загоре“ оживява в сърцето на Димитровград
преди 19 часа
47 състезатели стартираха в международен турнир по тенис в Хасково
47 състезатели стартираха в международен турнир по тенис в Хасково
преди 20 часа

Препоръчано видео

img
Музика – Perrie - Christmas Magic

Случаен виц

Хванаха жена и 9 мъже за притежание и разпространение на дрога
Арестуваха хасковския бизнесмен, издирван за цигарената фабрика край Момково

Глупаците са най-неприятните крадци — те едновременно крадат и времето и настроението ни - Гьоте

Последни обяви

Случайна рецепта

Пържени патладжани и пиперки по шуменски
Пържени патладжани и пиперки по шуменски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини