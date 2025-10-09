От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Отбелязват Световния ден на психичното здраве - 10 октомври в Хасково с обучения, дискусии и спортен празник

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Превантивно-информационният център по наркотични вещества (ПИЦНВ) към Общинско предприятие „Младежки център“ в Хасково организира няколко инициативи, свързани с отбелязване на Световния ден на психичното здраве - 10 октомври. Това съобщиха за БТА председателят на Общинския съвет по наркотични вещества Снежана Симеонова и психологът към центъра Антон Делчев.

    „Ден на отворените врати“ е инициативата, предвидена за 10 октомври. В залата на Превантивно-информационния центъра посетителите ще могат да се запознаят с дейностите на експертите и възможностите да се включат като доброволци в работата по превенция. В този ден е планувана и лекция по темите, свързани с важността на психичното здраве и предпазването от вредния стрес и психичното прегряване.

    Следващата инициатива ще се проведе на открито в парк „Кенана“ на 15 октомври. Тя ще представи спорта като алтернатива за свободното време на младежите. В нея ще гостуват участниците от шестото издание на телевизионния формат „Игри на волята“: Раду Шуляк, Георги Гешев, Калоян Цветанов и Микяй Наим. Водещ на събитието ще бъде Павел Николов. Това са хора, които с личния си пример в спорта и поведение в обществото, станаха любимци на младите хора. Това да се срещнат с тях на живо със сигурност ще бъде стимулиращо, каза психологът Антон Делчев.

    По думите му личният пример винаги е най-важен, затова като гости на спортната среща, в която ще има демонстрации, са поканени не само учениците и преподавателите им, но и родители от Хасково. Атмосферата в училищна среда е важна, но в крайна сметка всичко тръгва от семейството и общуването.

    Съвместно прекараното време между деца и родители изгражда доверие помежду им и сваля стените на темите табу, смятат от Превантивно информационният център по наркотични вещества.

    На 7 октомври вече се проведе еднодневно обучение на училищни специалисти по превенция на употребата на наркотични вещества в образователната среда. По темата обучител беше сертифицираният групов психотерапевт Иван Ралев. Училищните психолози получиха възможност за надграждане на знанията и уменията си при работа в рискови ситуации в училищна среда, в това число и при случаи на употреба на наркотици от подрастващите.

    Източник: БТА

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Камбанарията на „Ямача“ ще свети в зелено в Европейския ден на донорството
    Камбанарията на „Ямача“ ще свети в зелено в Европейския ден на донорството
    преди 1 час
    Арестуваха хасковския бизнесмен, издирван за цигарената фабрика край Момково
    Арестуваха хасковския бизнесмен, издирван за цигарената фабрика край Момково
    преди 1 час
    Откриха 98 кг контрабанден тютюн за наргиле и 3000 цигари в автобус
    Откриха 98 кг контрабанден тютюн за наргиле и 3000 цигари в автобус
    преди 2 часа
    Двама пострадаха при катастрофа до Зеленчуковия пазар в Хасково
    Двама пострадаха при катастрофа до Зеленчуковия пазар в Хасково
    преди 3 часа
    Хванаха жена и 9 мъже за притежание и разпространение на дрога
    Хванаха жена и 9 мъже за притежание и разпространение на дрога
    преди 4 часа
    Облачно, без валежи и малко слънце в края на деня
    Облачно, без валежи и малко слънце в края на деня
    преди 5 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Египет: Животът след живота

    Случаен виц

    Хванаха жена и 9 мъже за притежание и разпространение на дрога
    Откриха 98 кг контрабанден тютюн за наргиле и 3000 цигари в автобус

    Миротворецът храни крокодила с надеждата, че крокодилът ще го изяде последен. - Уинстън Чърчил

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Салата Кръчмар
    Салата Кръчмар

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини