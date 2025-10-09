Хванаха жена и 9 мъже за притежание и разпространение на дрога

Жена и девет мъже са задържани за държане на наркотик през денонощието в Хасково, Димитровград и Свиленград, съобщават от МВР. При проведена акция по противодействие на престъпленията, свързани с дрога в ареста в Димитровград са задържани трима мъже на 34, 38 и 46 години.

В първите двама са открити по грам чай за пушене и метамфетамин. От дома на 46-годишния мъж са иззети 70 грама метамфетамин. В ареста на областния град са задържани трима мъже. 24-годишен е хванат с 2 грама марихуана, 21-годишен с 0,5 грама чай за пушене и мъж на 35 години, с грам кристали за пушене.

В ареста на Свиленград са доведени мъже на 41 и 25 години, държали в себе си съответно марихуана и кристал за пушене по около грам от дрогата и 29-годишна заедно с 31-годишния си приятел, от които криминалистите са иззели 45 грама листна маса с мирис на марихуана.

Всички 10 души са задържани с полицейска мярка до 24 часа в ареста.