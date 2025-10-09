Облачно, без валежи и малко слънце в края на деня

Ще бъде облачно през целия днешен четвъртък. Вероятността от дъжд е минимална. В края на деня ще има няколко слънчеви часа. Градусите в Хасковска област ще бъдат между 10 и 18.

В петък над страната ще има променлива облачност, над много райони временно намаляваща и до предимно слънчево. По-често значителна ще е над планинските райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 15° и 20°.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение; облачността ще е предимно значителна, на места, главно в Северна България и планините ще превали. Вятърът ще остане от северозапад, дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.