Двама пострадаха при катастрофа до Зеленчуковия пазар в Хасково

Водач и спътникът му пострадаха в пътен инцидент до Зеленчуковия пазар в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Снощи в 22:10 часа на кръстовището между булевардите „Съединение“ и „България“, 54-годишна от Симеоновград е управлявала „Шкода“. Навлязла е в кръстовището без да спази пътен знак Б-1 (Стоп), при което е последвал удар с „Дачия“, шофирана от 49-годишен от града. От сблъсъка са пострадали водачът на „Дачия“-та и 44-годишен пътник на предната седалка, които са прегледани и освободени за домашно лечение. Съставен е акт на виновната водачка.

Двама мъже са заловени да шофират в нарушение на закона за движение по пътищата в Димитровград. Вчера униформени полицаи са спрели за проверка на улица „Хасковска“ и улица „Добри Чинтулов“ двама водачи на „Фолксваген“. Мъжете на 23 г. от село Крепост и 41-годишен управлявали колите си със служебно прекратени регистрации поради липса на застраховка „Гражданска отговорност“. Съставени са им актове.