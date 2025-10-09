4 концерта и 14 млади цигулари в Музикалните дни „Проф. Недялка Симеонова“ в Хасково

Емблематичните дни на музиката „Проф. Недялка Симеонова“ през 2025 година ще се проведат от 16 до 19 октомври в голямата концертна зала на обновеното читалище „Заря-1858“ в Хасково. Програмата на юбилейното 50-то издание на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ представиха на пресконференция днес заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева и диригентът на Камерен оркестър Хасково маестро Цанислав Петков.

Конкурсът за млади цигулари, носещ името на знаменитата хасковлийка проф. Недялка Симеонова, ще бъде открит на 17 октомври. В него ще участват 14 млади цигулари в четири възрастови групи. Най-малкият участник е 9-годишният Александър Димитров от Пловдив.

Бъдещите виртуози на цигулката ще бъдат оценявани от авторитетно 5-членно жури с председател проф. Гинка Гичкова – преподавател по цигулка в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и членове: проф. Пламен Джуров – диригент, преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, проф. д-р Галина Койчева-Мирчева – преподавател по цигулка в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, концертмайстор на Симфоничния оркестър на БНР, гл. ас. д-р Стоимен Пеев – преподавател по цигулка в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и Анелия Сталева – преподавател по цигулка в НУМСИ „Добрин Петков“ – Пловдив. Лауреатите на Международния конкурс „Проф. Недялка Симеонова“ Хасково 2025 ще бъдат обявени и наградени в неделя, 19 октомври, от 14:00 часа в залата на ОНЧ „Заря-1858“.

Община Хасково кани ценителите на класическата музика на ювелирни концерта в четири последователни вечери от 19:00 часа.

На сцената на ОНЧ „Заря 1858“ ще излязат Струнен оркестър Drop Down Community, Симфониета Враца и Камерен оркестър Хасково, концерт на Софийска филхармония и Камерен ансамбъл „Софийски солисти“.

Юбилейното издание на празника на класическата музика в Хасково тази година предлага четиридневна програма, благодарение на проекта „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, НПВУ, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. Именно чрез проект хасковските ценители на изкуството за първи път ще могат да се насладят на изпълненията на Струнен оркестър Drop Down Community.

ПРОГРАМА МУЗИКАЛНИ ДНИ „ПРОФ. НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА”

И МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ

16 октомври 2025 г. (четвъртък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Откриване на 50-и Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова”

Концерт на Струнен Оркестър Drop Down Community



В програмата:

В. А. Моцарт – Дивертименто във фа мажор, KV 138

М. Големинов – Пет скици

Б. Барток – Румънски танци

Кристофър Уилсон – Сюита за струнен оркестър

Събитието се провежда в рамките на проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.021, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

17 октомври 2025 г. (петък)

12:30 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Откриване на Международен конкурс за цигулари

14:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Конкурсна програма – I тур на III и IV група

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Концерт на Симфониета Враца и Камерен Оркестър Хасково

Цигулка: Стоимен Пеев

Диригент: Цанислав Петков

В програмата:

М. Равел – Алборада дел грациозо

А. Хачатурян – Концерт за цигулка

М. Равел – Валс

18 октомври 20 2 5 г. (събота )

10:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Конкурсна програма – II тур на III и IV група

13:30 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Конкурсна програма – I и II група

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Концерт на Софийска Филхармония

Цигулка: Марио Хосен

Диригент: Цанислав Петков

В програмата:

А. Вивалди – Четирите годишни времена

А. Пиацола – Четирите годишни времена на Буенос Айрес

19 октомври 20 2 5 г. (неделя)

10:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Конкурсна програма – III тур на IV група

14:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Награждаване и галаконцерт на лауреатите на Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ 2025 г.

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Концерт на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“



Цигулка: Виктор Тренев

Виола: Огнян Константинов

Диригент: Любомир Денев – син

В програмата:

Карл Нилсен – „Малка сюита“ за струнен оркестър, оп. 1

Йовчо Крушев – Елегична соната за виола и струнен оркестър

Арво Пярт – „Братя“ за цигулка и оркестър

Артур Онегер – Симфония №2

ВХОД ЗА ВСИЧКИ КОНЦЕРТИ: СВОБОДЕН!