Мюмюн Искендер: Не съм се опитвал да продавам църковен имот, новите обвинения не ме притесняват

    Делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер тръгна, след като на два пъти той не успя да се яви заради заболявания и лечение в болница. Причината за това са предявени от прокуратурата нови обвинения, свързани с нарушения при продажбата на общински имоти, включително и за опит да се продаде от името на Община Минерални бани църковен имот.

    Днешното заседание започна с искане на Мюмюн Искендер и защитата му за отвод на съдия Даниела Николова. Мотивът бе, че съдебният състав с този съдия-докладчик, е гледала и предишното дело за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани. Тогава Искендер беше отстранен, но Апелативният съд в Пловдив отмени това решение.

    В началото на днешното заседание Искендер и неговият адвокат поискаха отвод на съдебния състав, защото той е гледал предходното искане за отстраняването му от длъжност, което в крайна сметка беше отхвърлено от Апелативния съд в Пловдив. След съвещание, съдия Николова отхвърли това искане като неоснователно.

    От прокуратурата поискаха да бъдат предоставени документи, включително докладни записки и решения на Общинския съвет. Включително и за опит за продажба на имот, който държавното обвинение счита, че е на църковното настоятелство в Минерални бани. Така делото ще продължи на 14 октомври от 15 часа.

    „Не съм се опитвал да продам църковен имот. Не се притеснявам от решенията на Общинския съвет в Минерални бани във връзка с деактуването на имот на църковно настоятелство. Имам обяснения за всички повдигнати нови обвинения“, каза Мюмюн Искендер след делото.

    Цялото изявление на Мюмюн Искендер след края на съдебното заседание може да видите във видеото към статията

    Източник: Haskovo.NET

