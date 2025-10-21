От х:

Отстраняват Мюмюн Искендер от длъжността кмет на община Минерални бани

    Мюмюн Искендер бе отстранен от длъжността кмет на община Минерални бани. Това реши днес съдия Даниела Николова от Окръжен съд – Хасково.

    Отстраняването е във връзка с четири обвинения, повдигнати от Софийска градска прокуратура, срещу Искендер за нарушения при продажба на общински имоти, включително и опит Община Минерални бани да продаде имот от над 50 дка, който е църковна собственост.

    За посочените обвинения все още няма внесен обвинителен акт, но управникът бе отстранен от длъжност с цел да не пречи на разследването.

    Решението на хасковския съд подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 28 октомври от 10 часа.

    Източник: Haskovo.NET

