Кметът на Минерални бани алармира европейските институции за политически репресии в България

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер, зам.-кметът Екрем Юзеир и Валентин Тончев проведоха среща с Валери Айер, председател на политическата група „Обнови Европа“ (Renew Europe) в Европейския парламент, по време на която представиха информация за системен институционален натиск и политически мотивирани репресии, упражнявани в България срещу опозицията. В рамките на разговора Искендер изложи детайли относно ареста си, наложените тежки ограничителни мерки, временното му отстраняване от длъжност, както и предприети действия срещу негови близки, последвали отказа му да се присъедини към политическата формация на Делян Пеевски.

„Това, което ми се случва, не е личен или изолиран случай. Това е атака срещу демократичните принципи и срещу правото на гражданите да бъдат управлявани от свободно избрани свои представители. Когато кмет, получил демократичен мандат, бива арестуван и отстранен заради политическата си позиция, това е признак за репресия, а не за върховенство на правото“, заяви Мюмюн Искендер.

Той подчерта, че в резултат на тези действия жителите на община Минерални бани са били лишени от ефективно местно управление и реално представителство, а държавните институции са били използвани като инструмент за политически натиск и въздействие. По време на срещата Искендер изрази позицията, че подобни практики не могат да бъдат разглеждани като вътрешнополитически въпрос, тъй като подкопаването на независимостта на местната власт и избирателното прилагане на закона в една държава членка има пряко отражение върху върховенството на правото и доверието в правния ред на Европейския съюз като цяло. По думите му Европа не може да си позволи да си затваря очите за подобни случаи, без това да ерозира основните ѝ ценности.

Валери Айер беше информирана и за широката обществена подкрепа в общината, включително за проведените мирни протести на жители, които възприемат действията срещу своя кмет като политически мотивиран натиск и форма на сплашване.

Срещата акцентира върху необходимостта от засилен европейски мониторинг и институционално внимание към случаи, при които съществуват сериозни съмнения за избирателно правосъдие, натиск върху местната власт и подкопаване на политическия плурализъм в държава членка на Европейския съюз.