От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

Кметът на Минерални бани алармира европейските институции за политически репресии в България

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер, зам.-кметът Екрем Юзеир и Валентин Тончев проведоха среща с Валери Айер, председател на политическата група „Обнови Европа“ (Renew Europe) в Европейския парламент, по време на която представиха информация за системен институционален натиск и политически мотивирани репресии, упражнявани в България срещу опозицията. В рамките на разговора Искендер изложи детайли относно ареста си, наложените тежки ограничителни мерки, временното му отстраняване от длъжност, както и предприети действия срещу негови близки, последвали отказа му да се присъедини към политическата формация на Делян Пеевски.

    „Това, което ми се случва, не е личен или изолиран случай. Това е атака срещу демократичните принципи и срещу правото на гражданите да бъдат управлявани от свободно избрани свои представители. Когато кмет, получил демократичен мандат, бива арестуван и отстранен заради политическата си позиция, това е признак за репресия, а не за върховенство на правото“, заяви Мюмюн Искендер.

    Той подчерта, че в резултат на тези действия жителите на община Минерални бани са били лишени от ефективно местно управление и реално представителство, а държавните институции са били използвани като инструмент за политически натиск и въздействие. По време на срещата Искендер изрази позицията, че подобни практики не могат да бъдат разглеждани като вътрешнополитически въпрос, тъй като подкопаването на независимостта на местната власт и избирателното прилагане на закона в една държава членка има пряко отражение върху върховенството на правото и доверието в правния ред на Европейския съюз като цяло. По думите му Европа не може да си позволи да си затваря очите за подобни случаи, без това да ерозира основните ѝ ценности.

    Валери Айер беше информирана и за широката обществена подкрепа в общината, включително за проведените мирни протести на жители, които възприемат действията срещу своя кмет като политически мотивиран натиск и форма на сплашване.

    Срещата акцентира върху необходимостта от засилен европейски мониторинг и институционално внимание към случаи, при които съществуват сериозни съмнения за избирателно правосъдие, натиск върху местната власт и подкопаване на политическия плурализъм в държава членка на Европейския съюз.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Задържаха шофьор за форсиране на двигател и пуснат клаксон посред нощ
    Задържаха шофьор за форсиране на двигател и пуснат клаксон посред нощ
    преди 1 час
    Арестуваха четирима в региона за притежание на дрога
    Арестуваха четирима в региона за притежание на дрога
    преди 1 час
    Оранжев код за значителни валежи в четвъртък в Хасковска област
    Оранжев код за значителни валежи в четвъртък в Хасковска област
    преди 3 часа
    Двама хасковлии на полуфиналите на държавното първенство по бокс
    Двама хасковлии на полуфиналите на държавното първенство по бокс
    преди 14 часа
    40 дни домашен арест за 77-годишен мъж, издирван за трудова злополука със загинал
    40 дни домашен арест за 77-годишен мъж, издирван за трудова злополука със загинал
    преди 18 часа
    Водата от чешмите в Сърница вече може да се пие и ползва за готвене
    Водата от чешмите в Сърница вече може да се пие и ползва за готвене
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Marc Anthony - Ale Ale

    Случаен виц

    Арестуваха четирима в региона за притежание на дрога
    Задържаха шофьор за форсиране на двигател и пуснат клаксон посред нощ

    Тези, които не могат една супа да сварят, забъркват каша. - Валентин Домил

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Вегетариански кюфтета с тофу
    Вегетариански кюфтета с тофу

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини