Второ отлагане на делото срещу Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани, повдигат още обвинения

За втори път не бе даден ход на делото срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му от длъжността кмет на Община Минерални бани. Причина отново за това бе неявяването му в Окръжен съд – Хасково, тъй като все още се лекувал в Първо вътрешно отделение на МБАЛ-Хасково заради усложнения от диабет.

Прокурорът по делото Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура поиска налагане на съдебно-медицинска експертиза, която да даде повече яснота за здравословното състояние на обвиняемия. Искането обаче бе отхвърлено от съдия Даниела Николова.

Защитникът на Искендер – адвокат Димитър Георгиев каза, че клиентът му все още е в болницата и на 6 октомври ще има повече яснота за продължителността на болничния му престой.

Заради неявяването на Искендер делото бе отложено и насрочено за 9 октомври от 14 часа. Дотогава от МБАЛ-Хасково трябва да предоставят подробна информация за настоящото здравословно състояние на обвиняемия и продължителността на болничния му престой, за да се прецени възможността за участието му в съдебното заседание.

Междувременно прокурор Кънев заяви, че продължава събирането на доказателства по делото и предстои да бъдат повдигнати нови обвинения, свързани отново с имуществени разпореждания в длъжностното му качество. Става дума за разпореждане с пари от страна на Община Минерални бани по неправомерен ред (за плащане на търговско дружество), което се е случило в период от около два месеца преди Искендер да влезе в болницата, обясни държавният обвинител.