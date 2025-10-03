16 г. и 6 м. затвор за мъж от Димитровград за поредно блудство с дете

16 г. и 6 м. затвор получи 36-годишният Валентин Шарланов от Димитровград за поредно блудство с малолетно дете. Присъдата бе постановена днес от Окръжен съд – Хасково.

Мъжът е признат за виновен, че е извършил престъплението в периода от декември 2023 г. до 13 януари 2024 г. в Димитровград и в град Добринище, област Благоевград, използвайки положението си, че е бил оставен за надзор над детето. Той също е признат за виновен, че на 24 декември 2023 г. с мобилен телефон е заснел порнографски материали – снимка и видеоклип с малолетното дете.

Оправдан е по първоначално повдигнатото му обвинение, че е блудствал не с едно, а с две деца – на 5 и 7 години.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Шарланов преди време е лежал в затвора за убийство и две блудства. Според запознати, Валентин е извършил първото си престъпление – убийство, когато все още бил непълнолетен, за което е бил осъден. По-късно е изтърпял наказание за две блудства. След излизане от затвора е извършил деянията, по които му е наложена настоящата присъда.