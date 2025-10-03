67 литра на кв. метър се изляха в Хасково, в Стамболово валя най-много

Най-големите количества дъжд за последните 24 часа в Хасковска област са измерени в село Царева поляна, Община Стамболово - 92 литра на кв.м, и в Долно Ботево, Община Минерални бани - 87 литра на кв.м, съобщи БТА, като цитира данни от Хидрометеорологичната обсерватория.

Засечките са направени от 7:15 ч. на 2 октомври до същия час на тази сутрин. Според измерванията, в областния град Хасково количеството дъжд през последното денонощие е 67 литра на квадрат.

В общинския център село Минерални бани количеството е 69 литра на кв.м, в Меричлери е 54 литра на квадрат, а в Димитровград - 50 литра на кв. м.

Симеоновград с 48 литра и Любимец с 30 литра, измерени на квадратен метър, са също сред териториите, посочени с висока интензивност на валежите.

Четири сигнала за отводняване на сгради са получени в пожарната. Отводняват се къщи и дворно пространство в хасковския квартал „Република“, работи се в мазе на училище в Харманли. Заради теч в покрива на училището в село Радиево учениците са изведени от сградата.

Данните, с които разполагат в Хидрометеорологичната обсерватория в Хасково, са за очаквано спиране на валежите този следобед.