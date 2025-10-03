От х:

Водещият Павел Николов и звезди от популярно реалити идват в Хасково за Деня на психичното здраве

Водещият и рапър Павел Николов и звезди от шестото издание на популярното тв реалити „Игри на волята“ ще бъдат в Хасково на 15 октомври. Заедно с Георги Гешев, Микяй Наим, Калоян Цветанов и Раду Шуляк Николов ще организира спортен празник във фитнеса на открито в парк „Кенана“. Демонстрационната тренировка от 14 до 16 часа ще бъде придружена от дискусия и музикална програма.  Инициативата под мотото „Силата на волята и спорта - ключ към психичното и физическо здраве“ е част от трите събития, с които ще бъде отбелязан Световният ден на психичното здраве - 10 октомври.

Това съобщиха от Превантивно-информационния център (ПИЦ)по наркотични вещества в Хасково.

На 7 октомври от 9.00 часа в залата на центъра ще се проведе еднодневно обучение на училищни специалисти по превенция на употребата на наркотици в училищна среда. Обучител ще бъде психологът Иван Ралев от Психологичен център „Идентичност“. В обучението ще участват 21 училищни специалисти от Хасково и училищата в Узунджово, Малево и Долно Големанци.

В самия Ден на психиченото здраве - 10 октомври е предвиден Ден на отворените врати в ПИЦ. Ученици, учители и родители ще могат да се запознаят с дейността на центъра и кака да станат доброволци в неговите инициативи. Същия ден от 15.00 часа ще бъде изнесена лекция на тема „Психично здраве“ с ценни практически съвети как да бъдат избегнати вредния стрес и психичното „прегряване“.

  

Източник: Haskovo.NET

