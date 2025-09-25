От х:

Тръгва ново дело срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани

Мюмюн Искендер отново ще бъде изправен пред Окръжен съд – Хасково по дело за отстраняването му от длъжност като кмет на община Минерални бани. Заседанието е насрочено за 26.09.2025 г. от 10:30 часа.

Процесът е образуван след като от Софийска градска прокуратура внесоха в съда ново искане за отстраняване на Искендер от длъжност.

Припомняме, че през май тази година от държавното обвинение бяха внесли първото искане за отстраняването на кмета на Минерални бани. Тогава Окръжен съд – Хасково уважи искането, но Апелативният съд в Пловдив го отмени. Така управникът остана на пост, макар и с мярка „домашен арест“ и по-късно под „парична гаранция“ заради обвинение за участие в организирана престъпна група и злоупотреба с европейски средства за семейни хотели в курортното селище, каквото беше повдигнато срещу сина му Али, дъщеря му Назмие и общинския служител Байрям Иляз. По-късно срещу Искендер бяха повдигнати обвинения за търговия с държавни имоти, които Община Минерални бани не е имала право да продава.

Източник: Haskovo.NET

