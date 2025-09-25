От х:

10 фирми предложиха работа на безработни хора в Хасково

    10 фирми се включиха в трудовата борса в НТС-Хасково, организирана от дирекция „Бюро по труда“. Работодателите обявиха 52 свободни работни места, сред които за камериерки, рецепционист, счетоводител, касиер, водопроводчик, инкасатор, автомонтьори, оператор и техник в производството, пиколо, спасител на басейн, шофьор, общи работници.

    „Идеята за провеждане на трудовата борса е да срещнем работодателите и търсещи работа лица, като се удовлетвори желанието на работодателя със своите работни места и съответно работникът да си намери работно място“, каза директорът на „Бюрото по труда“ в Хасково Янко Дуков.

    В началото на трудовата борса от 10:30 часа днес имаше тълпа от безработни хора, чакащи да се срещнат с представители на 10-те фирми. Някои от участниците още на място договориха бъдещи взаимоотношения.

    Това е втора за годината трудова борса в областния град. Първата беше през май, когато се включиха 185 безработни лица, като 65 започнаха работа. „Успеваемостта на борсата бе около 36-37%“, каза Янко Дуков.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

