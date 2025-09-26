Отложиха делото срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани

Делото за отстраняването на Мюмюн Искендер като кмет на община Минерални бани бе отложено заради влошаване на здравословното му състояние и отсъствието му в процеса. Това стана ясно на днешното заседание в Окръжен съд – Хасково.

Искендер получил усложнения от заболяването му – захарен диабет и снощи постъпил в отделение на МБАЛ-Хасково, каза адвокатът му Димитър Георгиев, който представи медицински документи. Юристът поясни, че медиците му правели изследвания и вливки.

Прокурорът от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев поиска делото да се прекъсне за 2-3 часа и да се изиска бърза справка за здравословния статус на обвиняемия и да се уточни дали той е приет в болницата, или само е бил на преглед, защото неявяването му в съдебното заседание ще наруши правото му на защита.

Съдия Даниела Николова обаче не уважи искането и отложи делото за 3 октомври от 10:30 часа. Тя разпореди да се представи допълнителна медицинска документация, в която да се посочи кога точно е постъпил в лечебното заведение и с каква диагноза.

Прокурор Ангел Кънев посочи, че настоящите обвинения касаят „престъпна дейност“ от преди по-малко от 2 месеца, свързана с имуществено разпореждане за десетки декари недвижими имоти на стойност почти 1 млн. лв. Повдигнати са няколко обвинения срещу Искндер. Един от имотите е собственост на църковно настоятелство в община Минерални бани. Държавният обвинител каза, че това наказателно производство няма нищо общо със старото дело, в което бе поискано отстраняването на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани, което бе уважено от Окръжен съд – Хасково, но отхвърлено от Апелативен съд – Пловдив.

Адвокат Димитър Георгиев заяви, че в случая няма извършени престъпления. Касаело се за конкурс за продажба на общински имот с инвестиционни намерения.

