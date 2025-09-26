От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Отложиха делото срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Делото за отстраняването на Мюмюн Искендер като кмет на община Минерални бани бе отложено заради влошаване на здравословното му състояние и отсъствието му в процеса. Това стана ясно на днешното заседание в Окръжен съд – Хасково.

    Искендер получил усложнения от заболяването му – захарен диабет и снощи постъпил в отделение на МБАЛ-Хасково, каза адвокатът му Димитър Георгиев, който представи медицински документи. Юристът поясни, че медиците му правели изследвания и вливки.

    Прокурорът от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев поиска делото да се прекъсне за 2-3 часа и да се изиска бърза справка за здравословния статус на обвиняемия и да се уточни дали той е приет в болницата, или само е бил на преглед, защото неявяването му в съдебното заседание ще наруши правото му на защита.

    Съдия Даниела Николова обаче не уважи искането и отложи делото за 3 октомври от 10:30 часа. Тя разпореди да се представи допълнителна медицинска документация, в която да се посочи кога точно е постъпил в лечебното заведение и с каква диагноза.

    Прокурор Ангел Кънев посочи, че настоящите обвинения касаят „престъпна дейност“ от преди по-малко от 2 месеца, свързана с имуществено разпореждане за десетки декари недвижими имоти на стойност почти 1 млн. лв. Повдигнати са няколко обвинения срещу Искндер. Един от имотите е собственост на църковно настоятелство в община Минерални бани. Държавният обвинител каза, че това наказателно производство няма нищо общо със старото дело, в което бе поискано отстраняването на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани, което бе уважено от Окръжен съд – Хасково, но отхвърлено от Апелативен съд – Пловдив.

    Адвокат Димитър Георгиев заяви, че в случая няма извършени престъпления. Касаело се за конкурс за продажба на общински имот с инвестиционни намерения.

    Повече от изявленията на прокурора и адвоката може да чуете във видеото към публикацията.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ab
      Ab
      7 0
      12:39, 26 сеп 2025
      Как така се случва с всички дерибеи-крадци рязко им се влошава състоянието!В затвора ще му падне...
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Решено: Синята зона в Хасково става 2 лева на час, 1 лев ще е паркирането до 30 минути
    Решено: Синята зона в Хасково става 2 лева на час, 1 лев ще е паркирането до 30 минути
    преди 10 минути
    Рая Маркова спечели турнира по тенис при девойките, Зия Айдин е победител при юношите в Хасково
    Рая Маркова спечели турнира по тенис при девойките, Зия Айдин е победител при юношите в Хасково
    преди 1 час
    Разпадна се групата на „Синя България“ за Хасково в ОбС след напускането на Милена Налбантова
    Разпадна се групата на „Синя България“ за Хасково в ОбС след напускането на Милена Налбантова
    преди 2 часа
    Конфискуваха 319 стоки менте от автобус по пътя между Хасково и Димитровград
    Конфискуваха 319 стоки менте от автобус по пътя между Хасково и Димитровград
    преди 3 часа
    3 общини в Хасковско кандидатстват за средства за ремонт на училища, детски градини и саниране на блокове
    3 общини в Хасковско кандидатстват за средства за ремонт на училища, детски градини и саниране на блокове
    преди 3 часа
    Жълт код за силен вятър в Хасковско, но и по-хладно в петък
    Жълт код за силен вятър в Хасковско, но и по-хладно в петък
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Любо Киров, Жени Лечева & Иван Лечев - Пак с теб

    Случаен виц

    Разпадна се групата на „Синя България“ за Хасково в ОбС след напускането на Милена Налбантова
    Решено: Синята зона в Хасково става 2 лева на час, 1 лев ще е паркирането до 30 минути

    В света на злото, глупостите, неувереността и съмненията, наричан съществуване, има нещо за което си струва да живееш, и което несъмнено е силно като смъртта: това е ЛЮБОВТА.- Хенрик Сенкевич

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Зелен боб туршия
    Зелен боб туршия

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини