Юношите на „Хасково“ стартираха поредния кръг с победа над „розите“

    Хасково е домакин на 4 срещи от баскетболния шампионат за юноши до 19 години. Мачовете са от 4-ти кръг на първа дивизия в зона „Изток-Югоизток“.

    Домакините излязоха на паркета още в първия двубой от програмата. Състезателите на Виктор Колянов се изправиха срещу „Розова долина“. Получи се оспорван двубой. На почивката хасковлии водеха с 38:32 точки. След паузата домакините увеличиха преднината си. В края на третата четвърт резултатът бе 64:40 т. 

    До края на срещата изненада нямаше и „Хасково“ спечели с резултат 88:49 т.

    В 13:30 „Хасково“ излиза срещу „Черноморец“ (Бургас). 

    Тази вечер от 18:00 часа пък мъжкия тим на „Хасково“ гостува на „Левски А“ в двубой от регион „Запад“ на „А“ група. 

