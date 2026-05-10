„Хасково“ е шампион в регион „Запад“ след втори успех над „Видабаскет“

Баскетболният „Хасково“ е новият шампион в регион „Запад“ на „А“ група. Тимът, воден от Янко Желев, триумфира след като спечели и втория си двубой от финалната серия с „Видабаскет“.

В първия мач между двата тима от тази фаза на първенството хасковлии спечелиха с 91:86 точки. Днес домакините победиха със 105:91 точки.

Успехът бе още по-сладък, след като бе постигнат пред собствена публика в зала „Дружба“. Домакините бяха по-добри от съперника си през целия мач. В последната част „Хасково“ влезе с над 15 точки преднина.

В четвъртата десетка обрат нямаше и така домакините спечелиха златните медали.

За успеха Динко Христов реализира 21 точки, Георги Бързаков вкара 19 точки, Кристиян Желев и Кристиян Челенков добавиха по 18 точки, Томас Читадзе завърши с 12, а Калоян Радев с 10 точки.

30 точки за „Видабаскет“ вкара Дамян Минков.