Арестуваха двама тийнеджъри за кражба, откриха присвоен автомобил

Непълнолетено момче и 18-годишен са арестувани в Димитровград за кражба, съобщават от МВР. В понеделник сутринта е подаден сигнал от жител на село Великан, че от паркиран в града лек автомобил „Фиат“ липсват вещи. По данни на собственика са откраднати лаптоп, 2 оптични фенера, адаптери, дрелка, видео регистратор и други вещи.

В хода на работата, полицаите са установили и задържали двамата младежи, които признали действията си и върнали част от инкриминираните вещи с протокол по образуваното досъдебно производство. Същия ден на спешния телефон в управлението е сигнализирано и за кражба на автомобил. Мъж е съобщил, че „Хюндай“, паркиран на улица „Бригадирска“ и собственост на майка му липсва.

В хода на издирвателните действия служителите са открили колата паркирана и заключена в село Крепост. Установена е и жената с ключовете, заподозряна в присвояването. 45-годишната от Кюстендил ги е предала с протокол и е задържана до 24 часа.