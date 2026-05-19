Над 30 кандидати само за седмица в предприемаческата програма по проект на Община Хасково

    Над 30 участници вече се записаха в програмата за предприемачи CARE-GET само седмица след старта, съобщиха от Община Хасково. Това отчитат експертите от Български икономически форум. Анализът им показва, че в предложенията за бизнес начинания се отчита реално разнообразие от идеи. Най-голям дял имат предложенията за работа в областта на медицината и здравеопазването – 19%, следват иновативните предложения в сферата на дигиталния маркетинг и търговията – 16%, производство – 13%, консултантски услуги и обучения – 9%, зелени технологии и туризъм – 6%.

    Екипът на CARE-GET отчита още, че 16% от записалите се за предприемаческата програма все още нямат конкретна бизнес идея, но искат да развият умения и да преминат през практически бизнес обучения.

    Това показва, че в Хасково има реална енергия за развитие на нови идеи, стартъпи и предприемачество, коментират от Български икономически форум и припомнят, че CARE-GET предлага: практически обучения, менторска подкрепа, акселераторска програма с възможност за финансиране на най-добрите проекти. По менторската програма 7 от проектите ще получат финансиране от 7 500 евро, а по акселераторската програма, която е насочена към стартъпи в областта на здравеопазването, медицинските технологии и грижата за хората, 5 иновативни проекта ще получат финансиране от 20 000 евро.

    Записването продължава. Подробности – ТУК

    Източник: Haskovo.NET

