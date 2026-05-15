ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и много отличия

Дворът на Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково се превърна в арена на младостта, знанието и емоциите по време на тържественото изпращане на зрелостниците от Випуск 2026. Празничният 15 май събра учители, родители и официални гости, за да изпратят поредното успешно поколение на елитната гимназия, което през годините доказа, че може да мечтае смело и да постига високи цели.

Тържеството започна по традиция с химна на училището и официалното предаване на училищното знаме, символ на приемствеността между поколенията. Сред официалните гости, които уважиха празника, бяха народният представител Здравко Марков, кметът на Община Хасково Станислав Дечев и председателят на Обществения съвет към гимназията Анелия Тодорова. Директорът на ПМГ Гергана Петрова поздрави абитуриентите за техния упорит труд и ги призова да не губят светлината, която носят в себе си, по пътя към новите хоризонти.

Кулминацията на събитието бе церемонията по награждаване на най-изявените ученици, които през годините прославиха гимназията на национални и международни нива. За „Ученик на Випуск 2026“ заслужено бе обявен Мартин Недев от 12.Б клас, чиято впечатляваща биография включва множество златни медали от олимпиади по информатика, астрономия и изкуствен интелект, както и престижни отличия от международни форуми в Италия, Китай и Виетнам. Той спечели и наградата „Марко Марков“, връчена му от депутата Здравко Марков.

За множество престижни изяви в областта на музиката беше наградена Тейлър Стефанова, за постижения в областта на изобразителното изкуство отличието е за Вяра Христова, в областта на спорта наградите са за двама атлети – Стоян Гачев и Димитър Димитров. Наградата за активно участие в международна проекта дейност спечели Илия Иванов, за активно участие в извънкласна дейност отличието беше присъдено на Корай Али, а за гражданско образование и доброволчество заслугите са за Марио Хайтов и Христо Попов. В областта на информатиката и информационните технологии беше отличен Михаил Тенев, най-добър ученик в областта на математиката е Ванеса Бъчварова, най-добри в областта на английския език са Инна Кънчева и Мартин Найденов. Най-добър ученик в областта на природните науки е Пламен Петков.

Специалната награда Учител на годината беше връчена на Веселина Иванова. Тя е старши учител по философия и руски език е част от екипа на ПМГ от 27 години.

Директорът на гимназията Гергана Петрова връчи още една специална награда за Антоанета Филипова – основоположник на дейностите по програмата на ЕП за Училище-посланик на Европейския парламент.

Празникът бе изпълнен с музикални поздрави от най-малките възпитаници – петокласниците, и завърши с традиционния последен училищен звънец, който отбеляза началото на новия път за зрелостниците от всички паралелки, водени от своите класни ръководители Галина Маркова, Валентина Мерджанова, Татяна Клисарова, Теодора Тодорова и Маргарита Козалиева.

С много усмивки, малко тъга и много надежда, Випуск 2026 пое към своя нов свят, оставяйки след себе си следа от успехи и незабравими спомени в историята на хасковската математическа гимназия.