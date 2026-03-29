„Видабаскет“ си тръгна от зала „Дружба“ с победа

    В последния си мач от редовния сезон „Хасково“ посрещна „Видабаскет“. Задачата пред Янко Желев и състезателите му бе доста трудна, тъй като старши треньорът не можеше да разчита в мача на част от титулярите си. 

    Това си оказа влияние. Гостите започнаха по-добре и още в първата част си осигуриха добър аванс. След 10 минути игра резултатът бе 10:30 точки. 

    Във втората четвърт нещата не се промениха, а на почивката „Видабаскет“ вече имаше аванс от 26 точки при 34:60. 

    След паузата нещата не се промениха и двубоят просто се доигра. Срещата завърши при резултат 59:100 точки в полза на лидера в класирането „Видабаскет“. 

    За победата по 20 т. отбелязаха Дамян Минков и Георги Кучков. За „Хасково“ с 14 точки мача завърши Георги Бързаков. 

    БК „Хасково“ завърши редовния сезон на второ място с актив от 28 точки. Предстоят плейофи в „А“ група. 

    Близо 6 тона негодни храни в Димитровград ще бъдат унищожени
