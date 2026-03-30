Димитровградчани с две титли и три сребърни медала на състезание по бразилско джу джицу

Успешно премина уикенда за състезателите на димитровградския клуб „Комбат Спорт“. Възпитаниците на местната школа завоюваха два златни и три сребърни медал на турнира FUJI OPEN. Титли в София завоюваха Ивайло Стоименов и Александър Павлов. Стоименов триумфира при юношите до 14 години. Той спечели златото в битката при жълтите колани с ГИ (кимоно). В дисциплината Но-Ги (без кимоно) Стоименов се класира на второ място в своята категория.

Александър Павлов направи споя дебют и спечели златен медал при мъжете в дисциплина Но-Ги, като на финала победи съперника си с бърз събмишън.

Тихомир Тенев се класира втори при 17-годишните в дисциплина Но-Ги.

Михаил Михайлов също се представи добре и се класира втори при 14-годишните в дисциплина Но-Ги .

Павел Христов игра отлично в много тежка категория с много голям брой състезатели. Тпйу стигна до репешаж, но не успя да се пребори за бронзовия медал в неговата категория.

„Доволен съм от представянето на нашите бойци. В този турнир показаха завидни умения и технически познания, както и силна психика и спортен хъс за победи.

В спортен клуб Комбат Спорт продължаваме подготовката за следващите състезания от спортния ни календар. Предстоят ни още турнири по граплинг и Санда Кикбокс“, заяви председателят на СК „Комбат Спорт“ – Димитровград Павел Димитров.