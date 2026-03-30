Състезателите на Z Team Jiu Jitsu със силно представяне на международен турнир

    Осем медала. Това е равносметката за хасковския клуб Z Team Jiu Jitsu от изминалия международен турнир по бразилско джу джицу Fuji Open. Възпитаниците на треньора Владимир Запрянов завоюваха три титли, три сребърни и два бронзови медала.

    На най-горното стъпало на почетната стълбичка в своите категории и възрастови групи се качиха Никола Митев, Васко Василев и Александър Минчев. На крачка от титла и със сребърни медали останаха Георги Койчев, Ивайло Йорданов и състезаващият се треньор Владимир Запрянов, който заради контузия не успя да излезе във финала в категория „експерти“.
    Бронзови медалисти на Fuji Open са Александър Хаджигенев и Мирослав Тодоров.

    „Гордея се с представянето на всички състезатели“, заяви за Haskovo.net Владимир Запрянов.

    Зоодоброволци от Хасково алармираха за уж кастрирани кучета, които са родили
    Японските вишни в Хасково разцъфнаха
    Army RX Team – Vigor Academy с първи медали от шампионат по функционален фитнес
    Титла, сребро и бронз за състезателите на СК по кудо и бойни изкуства „Русев“
    Затварят частично бул. „Съединение“ в Хасково за ремонт, промени в градския транспорт
    Димитровградчани с две титли и три сребърни медала на състезание по бразилско джу джицу
