Състезателите на Z Team Jiu Jitsu със силно представяне на международен турнир

Осем медала. Това е равносметката за хасковския клуб Z Team Jiu Jitsu от изминалия международен турнир по бразилско джу джицу Fuji Open. Възпитаниците на треньора Владимир Запрянов завоюваха три титли, три сребърни и два бронзови медала.

На най-горното стъпало на почетната стълбичка в своите категории и възрастови групи се качиха Никола Митев, Васко Василев и Александър Минчев. На крачка от титла и със сребърни медали останаха Георги Койчев, Ивайло Йорданов и състезаващият се треньор Владимир Запрянов, който заради контузия не успя да излезе във финала в категория „експерти“.

Бронзови медалисти на Fuji Open са Александър Хаджигенев и Мирослав Тодоров.



„Гордея се с представянето на всички състезатели“, заяви за Haskovo.net Владимир Запрянов.