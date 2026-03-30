Зоодоброволци от Хасково алармираха за уж кастрирани кучета, които са родили

    „Установихме 5 уж кастрирани кучета в хасковския Кастрационен център, които впоследствие са родили“. За това алармираха на пресконференция днес Дора Иванова, Кристин Стефанова и Марена Веселинова от хасковското сдружение „Зоодобровоци“.

    В тази връзка те показаха документи от частни ветеринарни клиники с констатации, че животните са кастрирани повторно. Трите жени разказаха детайлно за всяко едно раждане.

    Според тях се касае за фиктивни кастрации и са подали сигнали в Община Хасково и в Областната дирекция по безопасност на храните с цел предприемане на действия.

    Хасковските зоодоброволки информираха, че растат разходите за кастрацията на безстопанствени кучета, а същото време не е постигнат желаният ефект. Дора Иванова съобщи, че през 2020 г. са отпуснати 102 320 лева и са кастрирани 104 кучета, през 2021 г. при бюджет от 60 460 лева са кастрирани 30 кучета, през 2022 г. при бюджет от 143 045 лева са кастрирани 51 кучета, през 2024 г. при бюджет от 162 622 лева са обработени 98 кучета, а през 2025 г. при бюджет от 213 760 лева са обработени 168 кучета.

    Потърсен за коментар ветеринарният лекар от Кастрационния център край Хасково д-р Ясен Стайков заяви в телефонно обаждане пред репортери: „Няма никакъв проблем. Има експертиза за тази работа. Четете“.

    „За нередностите аз съм си поел последствията“, коментира ветеринарният лекар, който призна, че е бил наказан от ОДБХ. Той отказа да изнесе подробности за наказанието. „Това са лични работи, които не бива да коментирам“, заяви д-р Стайков, признавайки, че е допуснал лекарска грешка – скъсване на матка, а не, че не е извършил петте операции. Допълни, че е дал обяснения в полицията и прокуратурата. Докторът допълни, че е обработил общо 720 кучета, като имало проблем с 5 от тях, което е много малък процент.

    От хасковското сдружение „Зоодобровци“ информираха, че миналата пролет са преброили около 105-110 безстопанствени кучета в община Хасково. Те са на мнение, че за овладяването на популацията им трябва да има активност за кампании за осиновяване на безстопанствени животни.

    Състезателите на Z Team Jiu Jitsu със силно представяне на международен турнир
