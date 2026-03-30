Титла, сребро и бронз за състезателите на СК по кудо и бойни изкуства „Русев“

    Националният шампионат по кудо се проведе през почивните дни в Бургас. Хасковския клуб „Русев“ имаше двама състезатели. Тихомир Иванов спечели шампионска титла. Той спечели златен медал при мъжете (индекс 270). Иванов триумфира след успех на финала с нокаут след хайкик. Възпитаникът на местния клуб спечели и сребърен медал в тежка категория (индекс 270+).

    Тенчо Делчев се класира на трето място (индекс 240). Той записа две тежки срещи, но не успя да се класира за финал.

    „И за двамата това беше първо състезание. Има още много върху какво да се работи, но съм доволен от желанието и характера, които показаха.
    Това е само началото за клуба. Тепърва започваме да развиваме отбора и да търсим нови млади таланти, които искат да се развиват в бойните спортове.
    Благодаря на момчетата за труда и за това, че представиха клуба по този начин“ заяви треньорът Радослав Русев.

     

    Видеа по темата

    Още новини от Спорт

    Състезателите на Z Team Jiu Jitsu със силно представяне на международен турнир
    Състезателите на Z Team Jiu Jitsu със силно представяне на международен турнир
    преди 18 минути
    Зоодоброволци от Хасково алармираха за уж кастрирани кучета, които са родили
    Зоодоброволци от Хасково алармираха за уж кастрирани кучета, които са родили
    преди 34 минути
    Японските вишни в Хасково разцъфнаха
    Японските вишни в Хасково разцъфнаха
    преди 1 час
    Army RX Team – Vigor Academy с първи медали от шампионат по функционален фитнес
    Army RX Team – Vigor Academy с първи медали от шампионат по функционален фитнес
    преди 1 час
    Затварят частично бул. „Съединение“ в Хасково за ремонт, промени в градския транспорт
    Затварят частично бул. „Съединение“ в Хасково за ремонт, промени в градския транспорт
    преди 1 час
    Димитровградчани с две титли и три сребърни медала на състезание по бразилско джу джицу
    Димитровградчани с две титли и три сребърни медала на състезание по бразилско джу джицу
    преди 2 часа

    Още новини

    Army RX Team – Vigor Academy с първи медали от шампионат по функционален фитнес
    Зоодоброволци от Хасково алармираха за уж кастрирани кучета, които са родили

