Титла, сребро и бронз за състезателите на СК по кудо и бойни изкуства „Русев“

Националният шампионат по кудо се проведе през почивните дни в Бургас. Хасковския клуб „Русев“ имаше двама състезатели. Тихомир Иванов спечели шампионска титла. Той спечели златен медал при мъжете (индекс 270). Иванов триумфира след успех на финала с нокаут след хайкик. Възпитаникът на местния клуб спечели и сребърен медал в тежка категория (индекс 270+).

Тенчо Делчев се класира на трето място (индекс 240). Той записа две тежки срещи, но не успя да се класира за финал.

„И за двамата това беше първо състезание. Има още много върху какво да се работи, но съм доволен от желанието и характера, които показаха.

Това е само началото за клуба. Тепърва започваме да развиваме отбора и да търсим нови млади таланти, които искат да се развиват в бойните спортове.

Благодаря на момчетата за труда и за това, че представиха клуба по този начин“ заяви треньорът Радослав Русев.



