Army RX Team – Vigor Academy с първи медали от шампионат по функционален фитнес

София бе домакин на Български открит шампионат по функционален фитнес. Състезанието протече в рамките на два дни. Участие записаха над 400 състезатели от повече от 30 държави. Всеки ден се провеждаха по няколко тренировки, а за челните позиции предимство носеше бързото изпълнение.

За първи път в шампионата се включиха и възпитаници на хасковския клуб Army RX Team – Vigor Academy. Състезателите на треньора Росен Костадинов стигнаха до три престижни класирания.

При младежите Даниел Мутафчиев завърши на второ място. Съотборникът му Александър Димитров е трети. С трето място участието си завърши и Косара Тенева. Тя участва при девойките.

„Радвам се за първите медали, спечелени от състезатели на клуба. Надявам се, това да не са последните ни отличия. Продължаваме с тренировките и вярвам, че предстоят още много успехи. Сега сме в очакване, състезателите ни, които стигнаха до призовата тройка на изминалия шампионат, да получат покани за участие на предстоящи европейски и световни първенства по функционален фитнес“, заяви треньорът Росен Костадинов.

Той допълни, че в рамките на първенството в София в залата е била поставена кутия за дарения, събирани за кампанията „Ръка, която дава – не обеднява“.