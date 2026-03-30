Army RX Team – Vigor Academy с първи медали от шампионат по функционален фитнес

    София бе домакин на Български открит шампионат по функционален фитнес. Състезанието протече в рамките на два дни. Участие записаха над 400 състезатели от повече от 30 държави. Всеки ден се провеждаха по няколко тренировки, а за челните позиции предимство носеше бързото изпълнение.

    За първи път в шампионата се включиха и възпитаници на хасковския клуб Army RX Team – Vigor Academy. Състезателите на треньора Росен Костадинов стигнаха до три престижни класирания.

    При младежите Даниел Мутафчиев завърши на второ място. Съотборникът му Александър Димитров е трети. С трето място участието си завърши и Косара Тенева. Тя участва при девойките.

    „Радвам се за първите медали, спечелени от състезатели на клуба. Надявам се, това да не са последните ни отличия. Продължаваме с тренировките и вярвам, че предстоят още много успехи. Сега сме в очакване, състезателите ни, които стигнаха до призовата тройка на изминалия шампионат, да получат покани за участие на предстоящи европейски и световни първенства по функционален фитнес“, заяви треньорът Росен Костадинов.

    Той допълни, че в рамките на първенството в София в залата е била поставена кутия за дарения, събирани за кампанията „Ръка, която дава – не обеднява“.

    Източник: Haskovo.NET

    Дробчета на скара
    Дробчета на скара

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

