Затварят частично бул. „Съединение“ в Хасково за ремонт, промени в градския транспорт

Днес започват дейностите по извършване на ремонт на настилката на бул. „Съединение“ в Хасково – северно платно, в участъка от бул. „Стефан Стамболов“ до бул. „Васил Левски“, съобщиха от общинската администрация. Асфалтирането на тази отсечка от булеварда е част от Рамково споразумение за основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на булеварди, улици, тротоари и площадни пространства в целия град, чието изпълнение започва с настъпването на пролетния сезон. Движението е преустановено в 14:00 часа.

Заради ремонта на бул. „Съединение“ се налага промяна в движението на градския транспорт. Тролейбусните линии 108 и 308 ще се изпълняват от електроавтобуси.

Линия №108 ще се движи по маршрут ЗММ, бул. „Васил Левски“, ул. „Ком“, бул. „Раковски“, бул. „Съединение“ и бул. „Васил Левски“.

Линия №308 ще пътува по маршрут ЗММ, бул. „Васил Левски“, пътен възел „Орфей“, бул. „Раковски“, бул. „Съединение“, ЗММ. Промяната на движението ще бъде в сила до Великден, когато се очаква да бъде завършен ремонтът на пътната настилка в този участък.

До рехабилитацията и полагането на нова настилка на бул. „Съединиение“ се стигна след анализ на състоянието на улична инфраструктура в Хасково. В него са фиксирани нуждаещите се от неотложни ремонти обекти. Предстои да бъде извършен текущ ремонт на най-увредените участъци на пътните платна по булевардите и улиците в града, където настилката е силно компрометирана.

Бул. „Съединение“ е една от ключовите пътни артерии, с две платна с еднопосочно движение. През 2020 г. Община Хасково извърши ремонт на южното платно в участъка от кръстовището с бул. „Васил Левски“ до това с бул. „Стефан Стамболов“. От днес започва ремонтът на северното платно. В рамките на няколко дни там ще се направи фрезоване, изкърпване в дълбочина, полагане на нов асфалтов пласт, смяна на ревизионните капаци на шахтите със самонивелиращи, почистване и монтиране на нови решетки на отводнителните шахти, възстановяване на хоризонталната пътна маркировка след ремонта на асфалтовата настилка и други съпътстващи дейности. Стойността на дейностите от текущия ремонт на отсечката е 197 345 евро с ДДС.

Ремонтните работи ще се извършват при въведена и приета временна организация на движението.

