Затварят частично бул. „Съединение“ в Хасково за ремонт, промени в градския транспорт

    Днес започват дейностите по извършване на ремонт на настилката на бул. „Съединение“ в Хасково – северно платно, в участъка от бул. „Стефан Стамболов“ до бул. „Васил Левски“, съобщиха от общинската администрация. Асфалтирането на тази отсечка от булеварда е част от Рамково споразумение за основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на булеварди, улици, тротоари и площадни пространства в целия град, чието изпълнение започва с настъпването на пролетния сезон. Движението е преустановено в 14:00 часа.

    Заради ремонта на бул. „Съединение“ се налага промяна в движението на градския транспорт. Тролейбусните линии 108 и 308 ще се изпълняват от електроавтобуси.

    Линия №108 ще се движи по маршрут ЗММ, бул. „Васил Левски“, ул. „Ком“, бул. „Раковски“, бул. „Съединение“ и бул. „Васил Левски“.

    Линия №308 ще пътува по маршрут ЗММ, бул. „Васил Левски“, пътен възел „Орфей“, бул. „Раковски“, бул. „Съединение“, ЗММ. Промяната на движението ще бъде в сила до Великден, когато се очаква да бъде завършен ремонтът на пътната настилка в този участък.

    До рехабилитацията и полагането на нова настилка на бул. „Съединиение“ се стигна след анализ на състоянието на улична инфраструктура в Хасково. В него са фиксирани нуждаещите се от неотложни ремонти обекти. Предстои да бъде извършен текущ ремонт на най-увредените участъци на пътните платна по булевардите и улиците в града, където настилката е силно компрометирана.

    Бул. „Съединение“ е една от ключовите пътни артерии, с две платна с еднопосочно движение. През 2020 г. Община Хасково извърши ремонт на южното платно в участъка от кръстовището с бул. „Васил Левски“ до това с бул. „Стефан Стамболов“. От днес започва ремонтът на северното платно. В рамките на няколко дни там ще се направи фрезоване, изкърпване в дълбочина, полагане на нов асфалтов пласт, смяна на ревизионните капаци на шахтите със самонивелиращи, почистване и монтиране на нови решетки на отводнителните шахти, възстановяване на хоризонталната пътна маркировка след ремонта на асфалтовата настилка и други съпътстващи дейности. Стойността на дейностите от текущия ремонт на отсечката е 197 345 евро с ДДС.

    Ремонтните работи ще се извършват при въведена и приета временна организация на движението.
     

    Източник: Haskovo.NET

    Затварят за планов ремонт участък от димитровградския булевард “Съединение”
    Затварят за планов ремонт участък от димитровградския булевард “Съединение”
    Започна ремонт на част от пътя за кв.“Болярово“
    Започна ремонт на част от пътя за кв.“Болярово“

