Участък от бул. „Освобождение“ ще бъде затворен за движение на автомобили

Участък от булевард „Освобождение“ в Хасково ще бъде временно затворен за движение на автомобили от 26 март 2026 г. , съобщиха от Община Хасково.

Ограничението важи за района от улица „Македония“ до кръстовището с булевард „Илинден“.

Причината за временното преустановяване на движението на превозни средства е подготовката на терена за предстоящата реконструкция на стълбище и устоите на подпорна стена на улица „Панорама“.

Движението по булевард „Освобождение“ ще бъде преустановено утре от 9:00 часа до приключване на дейностите. Достъпът до вътрешните улици в квартала ще бъде осигурен. Движението ще се регулира от екипи на Общинска полиция Хасково и сектор КОРЗ Община Хасково.

Община Хасково моли гражданите да се съобразяват с указанията и поднася своите извинения за временното неудобство!