Подготвят за ремонт надлеза до ЖП гарата в Хасково

Започна подготовка за предстоящия ремонт на надлеза до жп гарата в Хасково. Съоръжението, което е ключова пътна артерия за града, се очаква да бъде частично затворено за рехабилитация в началото на следващата седмица.

Днес служители на частна фирма работеха по платното в посока изхода на града. Те полагаха червена маркировка, която ще насочва автомобилите да преминават в другото платно, където движението ще е двупосочно.

В понеделник се очаква обектът да бъде инспектиран от комисия за приемане на временната организация на движение.

Ремонтът е наложителен заради амортизацията на съоръжението и цели осигуряване на по-безопасно преминаване на хилядите автомобили, които пресичат надлеза ежедневно. Шофьорите трябва да карат с повишено внимание или да използват обходни маршрути през бул. „Васил Левски“.