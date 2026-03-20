От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Подготвят за ремонт надлеза до ЖП гарата в Хасково

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Започна подготовка за предстоящия ремонт на надлеза до жп гарата в Хасково. Съоръжението, което е ключова пътна артерия за града, се очаква да бъде частично затворено за рехабилитация в началото на следващата седмица.

    Днес служители на частна фирма работеха по платното в посока изхода на града. Те полагаха червена маркировка, която ще насочва автомобилите да преминават в другото платно, където движението ще е двупосочно.

    В понеделник се очаква обектът да бъде инспектиран от комисия за приемане на временната организация на движение.

    Ремонтът е наложителен заради амортизацията на съоръжението и цели осигуряване на по-безопасно преминаване на хилядите автомобили, които пресичат надлеза ежедневно. Шофьорите трябва да карат с повишено внимание или да използват обходни маршрути през бул. „Васил Левски“.

     
    Източник: Haskovo.NET

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини