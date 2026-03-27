Започна същинският ремонт на ж.п. надлеза в Хасково, ще има и велоалея

Ключовият инвестиционен проект на екипа на кмета Станислав Дечев ще осигури сигурност и безопасност на движението. Това е първият основен ремонт на ж.п. надлеза, който се извършва от построяването му през 70-те години на миналия век досега, съобщиха от общинската администрация.

За времето на ремонтните работи е въведена временна организация на движението. Надлезът няма да се затваря напълно. Строително-монтажните работи се извършват на два етапа. Първият етап вече се изпълнява по южното платно, посока от центъра на града към ж.п. гарата. Платното е затворено, а движението е двупосочно по северното платно. Вторият етап обхваща извършване на ремонтни работи по северното платно, ще се приложат огледални мерки за организация на движението.

Проектът за основен ремонт на надлеза предвижда обособяване и на велоалея. Ще се запазят габарита на съоръжението и на подпорните стени. След отстраняване на всички пластове от асфалтовата настилка и разкъртване на външните тротоарни блокове до здрав бетон ще се направи нова усилваща плоча. Ще има нов тротоарен блок в зоната на разделителната ивица. Компрометираният бетон на гредите и пътната плоча ще се отстрани до здрав бетон, за да се изпълни антикорозионна обработка. По долното строене на надлеза ще се извърши почистване на лагери, плочи, включително нанасяне на антикорозионно покритие на металните плочи; почистване до здрав бетон на компрометирани бетонови участъци при устоите и при стълбовете, нанасяне на антикорозионно покритие на съществуващата армировка и възстановяване на сечението. Предвижда се и усилване на колоните на стълбовете, включително защитно покритие.

Основният ремонт на железопътния надлез стана възможен след извършено обследване, технически паспорт и доклад за състоянието на съоръжението, възложени от Община Хасково. След констатациите на експертите бяха предприети и мерки за извършване на ремонта и осигуряване на средства. Стойността на ремонтите работи е около 2 400 000 евро ДДС, финансиране от инвестиционната програма на МРРБ.