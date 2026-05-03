АПИ: Асфалтът от Хасково към Минерални бани е готов, ред е на маркировката и ограничителните системи

    Ремонтните дейности по натовареното направление между Хасково и Минерални бани навлизат в нов етап, като предстои полагане на пътна маркировка и монтирането на ограничителни системи. Това стана ясно от официален отговор на Агенция „Пътна инфраструктура“ след запитване на Haskovo.net, породено от недоволство на шофьори, принудени да пътуват в пълен мрак и без ориентири върху новия асфалт.

    Пътуващите по 13-километровата отсечка алармираха, че липсата на разделителни линии създава ежедневен риск от челни сблъсъци, особено в условията на нощно шофиране, и настояха за прилагане на практиката с временна оранжева маркировка, каквато вече е положена по пътя за Пловдив.

    От пътната агенция потвърдиха, че в участъка към курортното селище всички асфалтови дейности вече са приключили, което позволява преминаването към следващата фаза по обезопасяване на трасето.

    Паралелно с това продължава и мащабната реконструкция на 23-километровия участък от пътя Хасково – Пловдив. Досега е положен биндер по цялата отсечка. В момента се работи по пет моста по трасето на първокласния път като на съоръженията се правят нови тротоарни блокове и се полага хидроизолация. Предстои в целия участък да бъде положен плътен асфалт, маркировка, да се монтират знаците и ограничителните системи.

    Строително-монтажните работи и на двете отсечки се извършват от „АБ“ АД, с която АПИ има договор по Закона за обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Хасково. Срокът за завършване на дейностите по задание и в двата участъка е август 2027 г.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

