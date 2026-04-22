Водачи настояват за временна маркировка по пътя Хасково – Минерални бани

    Шофьори, които ежедневно пътуват по направлението между Хасково и Минерални бани, изразиха остро недоволство от липсата на пътна маркировка в участъка, който е в мащабен ремонт от юни 2025 година.

    Въпреки че по график строителните дейности трябва да приключат едва през август 2027 година, към момента липсват каквито и да е разделителни линии върху новата асфалтова настилка. Това създава сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия и затруднява изключително много видимостта, особено при нощно шофиране или при неблагоприятни метеорологични условия.

    Гражданите настояват Агенция „Пътна инфраструктура“ и фирмата изпълнител да вземат спешни мерки за полагането на временна маркировка, която да гарантира безопасността на движението през следващата година и четири месеца, колкото остава до финала на проекта. Като положителен пример водачите посочват ремонта на пътя Хасково – Пловдив, където отдавна е положена ярка оранжева линия, която ясно очертава пътното платно и помага за ориентацията в ремонтната зона.

    Според пътуващите е недопустимо натоварен маршрут към курортно селище да бъде оставен „на тъмно“ за толкова дълъг период, тъй като рискът от навлизане в насрещното платно е реален при всяко преминаване. Те настояват институциите да не чакат окончателното завършване на обекта, а да приложат същата практика с временни ограничителни линии, каквато вече се използва успешно в други части на областта.

    Източник: Haskovo.NET

