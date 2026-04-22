Символична щафета: Лауреатът Георги Гавраилов запали огъня на „Южна пролет“ в Хасково

Хасково официално даде старт на 54-ото издание на Литературните дни „Южна пролет“, превръщайки града за пореден път в притегателен център за млади творци от цялата страна. Тържествената церемония се състоя пред сградата на Община Хасково, където бе запален вечният огън на фестивала.

В своето емоционално приветствие заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева отбеляза, че има един особен, трепетен период в годината, когато цветята в града нямат търпение да разцъфнат, а понякога, в дни като този, дъждът просто не иска да си отиде. Тя подчерта, че въпреки капризите на априлското време, в Хасково пламти огън с над 50-годишна история – огънят на словото, около който през годините са се обединили повече от 160 дебютанти. Вълчева допълни, че много от тях са достигнали изключителни висоти и престижни награди, тръгвайки именно от хасковския литературен форум, и изрази признателност към журито, което заедно с младите автори ще пише новата литературна история на България.

Честта да разпали пламъка на вдъхновението тази година имаше Георги Гавраилов, лауреат в категория „Поезия“ от 2016 година, който символично предаде щафетата на новите кандидати за престижната статуетка „Пегас“.

Програмата за първия ден на литературния форум акцентира върху приемствеността и младежкия дух чрез инициативата „Първият полет на Пегас“ – специално пространство за ученическа поезия, което дава трибуна на най-малките таланти да споделят своите творчески опити.

Литературният празник продължава и утре с наситена програма, включваща гостуването на автора Васил Попов с неговия мистичен роман „Аждер“, дискусии и изложби, които затвърждават „Южна пролет“ като най-значимото събитие за откриване на нови таланти в българската литература.