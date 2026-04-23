Хасково ще бъде домакин на турнир по водна топка за ветерани

Хасково приема международен турнир по водна топка. Надреварата е за ветерани. 

Турнирът ще бъде ма закрития плувен комплекс. Двубоите ще се играят утре и в събота (24 и 25 април). 

„Два дни, изпълнени с емоции, спортсменски дух и зрелищни двубои! Хасково ще бъде домакин на международен турнир, който събира едни от най-добрите ветерански отбори от България и Гърция“, споделят от хасковския клуб по водна топка, който е домакин на спортното събитие.  

В състезанието ще участват отборите на българските клубове „Sofia Masters“ „Loko Ruse Masters“, „Arda Sharks“ и на гръцкия клуб „Triton Masters“. 

Програмата ще стартира утре вечер от 18:30 часа с двубоя между тимовете „Sofia Masters“ и „Arda Sharks“. Вторият мач от програмата е между отборите на „Triton Masters“ и „Loko Ruse Masters“.

В събота ще се изиграят още 4 срещи. Програмата във втория ден стартира от 10:30 часа. 

„Каним всички любители на спорта да станат част от това специално събитие и да подкрепят участниците!

Спортът няма възраст – шампионският дух остава завинаги!”, казват още от хасковския клуб „Фортуна“ с председател Светлана Настева. 

img
