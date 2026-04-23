Васил Попов представи новата си книга „Аждер“ в Хасково

Литературните дни „Южна пролет“ 2026 подариха на хасковската публика вълнуваща среща с един от най-популярните съвременни български автори – Васил Попов. В препълнената читалня на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ писателят представи най-новия си роман „Аждер“, който е третата част от мащабната поредица, започнала с хитовия „Мамник“ и продължила с „Лехуса“. Присъстващите на събитието днес имаха възможността да се потопят в мистичната атмосфера на Странджа, където се развива действието на новата творба.

Васил Попов, който е еколог по образование и утвърден фотограф за „Нешънъл Джиографик“, сподели пред читателите как интересът му към българската природа и фолклор се е превърнал в основа на неговия творчески път. В „Аждер“ сюжетът майсторски преплита минало и настояще, отвеждайки публиката към тайнствените води на язовир „Караеврен“ и потопеното село под него. Авторът разказа за петгодишната пауза в историята след последната среща на героинята Божана с митичното създание от българския фолклор и за новите предизвикателства пред нея и сина ѝ в странджанското село Усое.

По време на представянето бе акцентирано върху успеха на Васил Попов, който започва ударно през 2020 година, когато печели конкурса за оригинален аудиосериал на Storytel с „Мамник“. Оттогава той успява да промени облика на жанровата литература у нас със своите „Вълчи разкази“, „Пермафрост“ и последвалата трилогия.

Гостите на събитието разбраха, че „Аждер“ не е просто фантастичен роман, а мрачна любовна легенда, която оживява под сенките на облаците и забравените древни божества.