От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Васил Попов представи новата си книга „Аждер“ в Хасково

Изображение 1 от 14
Покажи в галерия

    Литературните дни „Южна пролет“ 2026 подариха на хасковската публика вълнуваща среща с един от най-популярните съвременни български автори – Васил Попов. В препълнената читалня на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ писателят представи най-новия си роман „Аждер“, който е третата част от мащабната поредица, започнала с хитовия „Мамник“ и продължила с „Лехуса“. Присъстващите на събитието днес имаха възможността да се потопят в мистичната атмосфера на Странджа, където се развива действието на новата творба.

    Васил Попов, който е еколог по образование и утвърден фотограф за „Нешънъл Джиографик“, сподели пред читателите как интересът му към българската природа и фолклор се е превърнал в основа на неговия творчески път. В „Аждер“ сюжетът майсторски преплита минало и настояще, отвеждайки публиката към тайнствените води на язовир „Караеврен“ и потопеното село под него. Авторът разказа за петгодишната пауза в историята след последната среща на героинята Божана с митичното създание от българския фолклор и за новите предизвикателства пред нея и сина ѝ в странджанското село Усое.

    По време на представянето бе акцентирано върху успеха на Васил Попов, който започва ударно през 2020 година, когато печели конкурса за оригинален аудиосериал на Storytel с „Мамник“. Оттогава той успява да промени облика на жанровата литература у нас със своите „Вълчи разкази“, „Пермафрост“ и последвалата трилогия.

    Гостите на събитието разбраха, че „Аждер“ не е просто фантастичен роман, а мрачна любовна легенда, която оживява под сенките на облаците и забравените древни божества. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Любо Киров, Жени Лечева & Иван Лечев - Пак с теб

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладка пита за първи стъпчици
    Сладка пита за първи стъпчици

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.