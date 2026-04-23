Млади лауреати от „Южна пролет“ засадиха нов атласки кедър в алеята на талантите в Хасково

Алеята „Южна пролет“ в парк „Кенана“ вече има нов зелен обитател, след като днес младите творци – участници в престижния национален конкурс за дебютна литература, засадиха поредното иглолистно дърво. Инициативата, която се превърна в символ на приемствеността между поколенията писатели и поети, събра в сърцето на парка ентусиасти и официални лица. Кампанията по засаждане бе официално възобновена през 2022 година по случай 50-годишния юбилей на Литературните дни, когато бяха засадени първите 50 дръвчета. Оттогава традицията повелява всяка следваща година към алеята да се добавя по един атласки кедър, който да расте успоредно с кариерите на младите таланти.

На днешната церемония присъстваха заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева и началникът на отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ Йорданка Иванова. Те поздравиха дебютантите за смелостта да споделят първите си стъпки в литературата с хасковската публика. По традиция събитието завърши с обща снимка пред паметната плоча на алеята, която ще напомня за випуска на творците от 2026 година.

Програмата на 54-ото издание на Литературните дни „Южна пролет“ стартира вчера и е изпълнена с творчески срещи, дискусии и четения. Кулминацията на форума ще бъде в петък, 24 април, когато от 18:00 часа в Младежкия център ще се състои официалната церемония по връчване на бронзовите статуетки „Пегас“ и определянето на най-добрите дебюти в различните жанрове за 2026 година.