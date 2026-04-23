Хванаха шофьор със 119 флакона контрабанден ботокс

    119 шишенца с ботулинов токсин са открити в джобовете на шофьор на товарен микробус, влизащ в страната от Турция през ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 21.04.2026 г. около 19 часа на пункта пристига товарен микробус с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, декларирал пред митническите органи единствено превозваната стока от Турция през България за Великобритания. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При извършения личен преглед на водача, в двата джоба на елека му, са открити по един полиетиленов плик, всеки съдържащ медицински продукти. Установени са 119 шишенца с ботулинов токсин, наричан още ботокс, който не е регистриран и няма разрешение за употреба в България.

    Според личните обяснения на шофьора той ги пренасял с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира.

    Контрабандният медицински продукт е иззет. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за пренасянето през държавната граница на лекарствени продукти без знанието и разрешението на митническите органи.

    Източник: Haskovo.NET

