Служител на ВиК-Хасково със златен медал в състезание по шах

Златен медал в състезание по шах спечели Янко Панайотов, който е служител на ВиК-Хасково ЕООД. С постижението се похвалиха от водното дружество. Янко Панайотов, който е доказан шахматист, пребори конкуренцията в рамките на 21-та Спартакиада на работещите във ВиК. Призьорите в състезанието по шах получиха медалите си от зам.-управителя на ВиК-Хасково инж. Божидар Желязков.

Междувременно от дружеството съобщиха, че поради профилактика на EVN предимно високите части от Димитровград ще са с нарушено водоподаване на 8 юни.

Електропреносното дружество предупреди, че спира захранването от 9 до 17 часа към няколко обекти на ВиК Хасково – Пречиствателна станция за питейни води, кладенци за питейна вода, Втори подем и Помпени станции.