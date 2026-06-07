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Служител на ВиК-Хасково със златен медал в състезание по шах

Златен медал в състезание по шах спечели Янко Панайотов, който е служител на ВиК-Хасково ЕООД. С постижението се похвалиха от водното дружество. Янко Панайотов, който е доказан шахматист, пребори конкуренцията в рамките на  21-та Спартакиада на работещите във ВиК. Призьорите в състезанието по шах получиха медалите си от зам.-управителя на ВиК-Хасково инж. Божидар Желязков.

Междувременно от дружеството съобщиха, че поради профилактика на EVN предимно високите части от Димитровград ще са с нарушено водоподаване на 8 юни.

Електропреносното дружество предупреди, че спира захранването от 9 до 17 часа към няколко обекти на ВиК Хасково – Пречиствателна станция за питейни води, кладенци за питейна вода, Втори подем  и Помпени станции.

Източник: Haskovo.NET

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